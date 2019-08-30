У Донецькій області чоловік обстріляв перехожого на АЗС та втік

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Зловмисник скоїв постріл у перехожого біля заправки в Покровську та втік. Потерпілого госпіталізували. Підозрюваний оперативно затриманий та притягується до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області, передає УНН.

“Вчора до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа обстріляла перехожого. На місце події була направлена слідчо-оперативна група та бригада швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті злагоджених дій поліцейських особа зловмисника була встановлена протягом двох годин. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

Правопорушник був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 294 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, а також обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, фігурант може відправитися за грати на строк до 7 років.

Нагадаємо, випадкові перехожі врятували малолітню дівчинку від зґвалтування.

Українські Національні Новини

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