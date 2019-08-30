В Донецкой области мужчина обстрелял прохожего на АЗС и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Злоумышленник совершил выстрел в прохожего возле заправки в Покровскую и скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемый оперативно задержан и привлекается к уголовной ответственности. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.
“Вчера в Покровский отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный обстреляла прохожего. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате слаженных действий полицейских личность злоумышленника была установлена в течение двух часов. Им оказался 22-летний местный житель.
Правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 294 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а также избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Таким образом, фигурант может отправиться за решетку на срок до 7 лет.
Напомним, случайные прохожие спасли малолетнюю девочку от изнасилования.