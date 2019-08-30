В Донецкой области мужчина обстрелял прохожего на АЗС и скрылся

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19424 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115125 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125893 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117262 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122648 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126761 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151823 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150866 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140753 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Злоумышленник совершил выстрел в прохожего возле заправки в Покровскую и скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемый оперативно задержан и привлекается к уголовной ответственности. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, передает УНН.

“Вчера в Покровский отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный обстреляла прохожего. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате слаженных действий полицейских личность злоумышленника была установлена в течение двух часов. Им оказался 22-летний местный житель.

Правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 294 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а также избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом, фигурант может отправиться за решетку на срок до 7 лет.

Напомним, случайные прохожие спасли малолетнюю девочку от изнасилования.

Украинские Национальные Новости

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