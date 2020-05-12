У додатку “Дія” з’явилась автоцивілка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У додатку “Дія” вже доступна автоцивілка. Про це у своєму Telegram-каналі написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
“Прямо зараз запустили автоцивілку в Дії. Тепер доступні всі три водійські документи. Страховка — в меню картки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Разом з МТСБУ та МВС ми створили цифровий продукт, на який чекали усі автомобілісти із запуску водійських посвідчень в Дії”, - написав Михайло Федоров.
Він додав, що застосунок потрібно оновити до версії 1.7.2.
Нагадаємо, через Telegram-бот злили базу з 26 млн посвідчень водія.