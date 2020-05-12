В приложении "Дия" появилась автогражданка

"Прямо сейчас запустили автогражданку в Дие. Теперь доступны все три водительских документа. Страховка - в меню карточки свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместе с МТСБУ и МВД мы создали цифровой продукт, которого ждали все автомобилисты по запуску водительских удостоверений в Дие", - написал Михаил Федоров.

Он добавил, что приложение нужно обновить до версии 1.7.2.

Напомним, через Telegram-бот слили базу с 26 млн водительских удостоверений.