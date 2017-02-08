У "ДНР" заявили про смерть бойовика "Гіві"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Командир батальйону "Сомалі" Михайло Толстих, відомий як "Гіві", загинув в результаті "теракту". Про це з посиланням на представника "міноборони "ДНР" повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Сьогодні о 6:12 мск (5:12 за Києвом - ред.) в результаті "терористичного акту" загинув... командир батальйону "Сомалі", Михайло Толстих, відомий як "Гіві"... На місці "теракту" працює слідча група", - заявив представник "ДНР".
Нагадаємо, у РФ нещодавно помер перший ватажок "ЛНР" В.Болотов.
Раніше було вбито одного із лідерів “ДНР” Арсена Павлова із позивним “Моторола”.