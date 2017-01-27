У РФ помер перший ватажок "ЛНР" В.Болотов – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Підмосков’ї РФ помер перший ватажок самопроголошеної Луганській народної республіки Валерій Болотов. Про це “Ленте.ру” повідомив український екс-нардеп Олег Царьов, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, передає УНН.
За словами О.Царьова, В.Болотов помер у своєму будинку в Московській області. Про це екс-нардепу розповіла дружина В.Болотова.
Згодом О.Царьов також розмістив відповідне повідомлення і на своїй сторінці у Facebook, а також вислов співчуття рідним.
Нагадаємо, раніше було вбито одного із лідерів “ДНР” Арсена Павлова із позивним “Моторола”.