У РФ помер перший ватажок "ЛНР" В.Болотов – ЗМІ

За словами О.Царьова, В.Болотов помер у своєму будинку в Московській області. Про це екс-нардепу розповіла дружина В.Болотова.

Згодом О.Царьов також розмістив відповідне повідомлення і на своїй сторінці у Facebook, а також вислов співчуття рідним.

Нагадаємо, раніше було вбито одного із лідерів “ДНР” Арсена Павлова із позивним “Моторола”.