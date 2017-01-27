В РФ умер первый главарь "ЛНР" В.Болотов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Подмосковье РФ умер первый предводитель самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов. Об этом "Ленте.ру" сообщил украинский экс-нардеп Олег Царев, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает УНН.
По словам О.Царева, В.Болотов умер в своем доме в Московской области. Об этом экс-нардепу рассказала жена В.Болотова.
Напомним, ранее убит один из лидеров "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола".