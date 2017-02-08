В "ДНР" заявили о смерти боевика "Гиви"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в результате "теракта". Об этом со ссылкой на представителя "минобороны "ДНР" сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Сегодня в 6:12 мск в результате "террористического акта" погиб... командир батальона "Сомали", Михаил Толстых, известный как "Гиви"... На месте теракта работает следственная группа", - заявил представитель "ДНР".
Напомним, в РФ недавно умер первый главарь "ЛНР" В.Болотов.
Ранее был убит один из лидеров "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола".