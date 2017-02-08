У "ДНР" розповіли подробиці смерті бойовика "Гіві"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вибух, в результаті якого загинув ватажок батальйону "Сомалі" Михайло Толстих, відомий під позивним "Гіві", прогримів в його кабінеті. Про це з посиланням на джерело в "силових структурах "ДНР" повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"За попередньою інформацією, вибух прогримів в кабінеті "Гіві", у цей момент він перебував там. Зараз ця інформація перевіряється", - повідомив співрозмовник.
Раніше про загибель М.Толстих повідомив представник "міноборони "ДНР".
У "ДНР" додали, що в зв'язку з загибеллю "Гіві" посилені заходи безпеки, і закликали жителів зберігати спокій, у випадку виявлення підозрілих осіб повідомляти про це в органи держбезпеки, міністерства внутрішніх справ та військової комендатури.