В "ДНР" рассказали подробности смерти боевика "Гиви"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Взрыв, в результате которого погиб предводитель батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви", прогремел в его кабинете. Об этом со ссылкой на источник в "силовых структурах "ДНР" сообщает РИА Новости, передает УНН.
"По предварительной информации, взрыв прогремел в кабинете "Гиви", в этот момент он находился там. Сейчас эта информация проверяется", - сообщил собеседник.
Ранее о гибели М.Толстых сообщил представитель "минобороны "ДНР".
В "ДНР" добавили, что в связи с гибелью "Гиви" усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае обнаружения подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерству внутренних дел и военной комендатуре.