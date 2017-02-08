В "ДНР" рассказали подробности смерти боевика "Гиви"

"По предварительной информации, взрыв прогремел в кабинете "Гиви", в этот момент он находился там. Сейчас эта информация проверяется", - сообщил собеседник.

Ранее о гибели М.Толстых сообщил представитель "минобороны "ДНР".

В "ДНР" добавили, что в связи с гибелью "Гиви" усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае обнаружения подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерству внутренних дел и военной комендатуре.