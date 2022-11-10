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У "днр" мобілізували школяра: документи про закінчення школи отримав уже під час служби - росЗМІ

У "днр" мобілізували школяра: документи про закінчення школи отримав уже під час служби - росЗМІ

Київ • УНН

 • 306001 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У "днр" на початку повномасштабної війни мобілізували 18-річного школяра. Про це у відеозверненні на одному з ютьюб-каналів, а потім в ефірі "Дождя" розповіла мати мобілізованого Наталія Гладких, передає УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, Микиту мобілізували 25 лютого. До них приїхали представники правоохоронних органів та під загрозою кримінальної відповідальності вимагали від Микити з'явитися на призовний пункт, щоб "пройти курс молодого бійця", розповіла Наталія. З мобілізаційного пункту його забрали до Криму. Наразі він знаходиться у Херсонській області.

"Він жодного разу не був удома з 26 лютого. … Він був на передовій. … Він незадоволений ні умовами, ні змістом", - сказала жінка. За її словами, її син "пригнічений", він "бачив смерть".

Документи про закінчення школи Микиті видали на підставі "дистанційного навчання", яке він насправді не проходив.

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Нагадаємо

За даними ГУР, мобілізовані у рф змушені самі купувати форму та спорядження, не вистачає ані грошей, ані їжі.

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