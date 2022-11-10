В "днр" мобилизовали школьника: документы об окончании школы получил уже во время службы - росСМИ

Детали

По данным росСМИ, Никиту мобилизовали 25 февраля. В них приехали представители правоохранительных органов и под угрозой уголовной ответственности требовали от Никиты явиться на призывной пункт, чтобы "пройти курс молодого бойца", рассказала Наталья. С мобилизационного пункта его забрали в Крым. В настоящее время он находится в Херсонской области.

"Он ни разу не был дома с 26 февраля. … Он был на передовой. … Он недоволен ни условиями, ни содержанием", - сказала женщина. По ее словам, ее сын "подавлен", он "видел смерть".

Документы об окончании школы Никите издали на основании "дистанционного обучения", которое он на самом деле не проходил.

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Напомним

По данным ГУР, мобилизованные в рф вынуждены сами покупать форму и снаряжение, не хватает ни денег, ни еды.