У Дніпрі стався витік хімікату
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Дніпрі рятувальники проводять роботи з ліквідації наслідків витікання з автомобільної цистерни невідомої речовини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, сьогодні о 13:04 до рятувальників надійшло повідомлення від чергового служби "102", що на розі вулиць Журналистів та Винокурова на узбіччі дороги стоїть автомобільна цистерна без тягача, з якої витікає невідома речовина.
"Встановлено, що речовина темно-коричневого кольору. Дзеркало даної речовини на поверхні землі розміром 15х2,5м. Розпізнавальні знаки щодо перевезення токсичних речовин на цистерні відсутні", – йдеться в повідомленні.
Зі слів фірми перевізника, в ємності транспортували 15 тонн хлорид заліза з міста Львів до міста Дніпро.
"Загиблих та постраждалих немає. На місці події проводяться роботи з переливу речовини з цистерни до ємностей та обвалування території. Ліквідація події триває", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в одному з багатоквартирних будинків у Черкасах внаслідок проведення інсектиційних робіт у підвалі люди масово отруїлися хімікатами.