В Днепре произошла утечка химиката
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Днепре спасатели проводят работы по ликвидации последствий утечки из автомобильной цистерны неизвестного вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, сегодня в 13:04 к спасателям поступило сообщение от дежурного службы "102", что на углу улиц Журналистов и Винокурова на обочине дороги стоит автомобильная цистерна без тягача, из которой вытекает неизвестное вещество.
"Установлено, что вещество темно-коричневого цвета. Зеркало данного вещества на поверхности земли размером 15х2,5м. Отличительные знаки по перевозке токсичных веществ на цистерне отсутствуют", - говорится в сообщении.
По словам фирмы перевозчика, в емкости транспортировали 15 тонн хлорид железа из города Львов в город Днепр.
"Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия проводятся работы по переливу вещества из цистерны в емкости и обвалование территории. Ликвидация происшествия продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, в одном из многоквартирных домов в Черкассах в результате проведения инсектицийних работ в подвале люди массово отравились химикатами.