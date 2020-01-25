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У Дніпрі водій смертельно травмував двох пішоходів

Київ • УНН

 • 9996 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У місті Дніпро водій скоїв наїзд на пішоходів, які від отриманих травм загинули на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі водій смертельно травмував двох пішоходів

“Водія, який допустив наїзд на двох пішоходів у м. Дніпро, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Від отриманих тілесних ушкоджень обидва чоловіка, що переходили дорогу по пішоходному переходу на вул. Набережна Заводська, загинули на місці”, — йдеться в повідомленні.

Вставновлено, що подія сталася 24 січня. Водій автомобіля “ЗАЗ Ланос”, 1993 р.н. на пішохідному переході здійснив наїзд на двох чоловіків.

“За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Водієві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині, у селі Куликів, легковик смертельно травмував пішохода.

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