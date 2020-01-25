У Дніпрі водій смертельно травмував двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У місті Дніпро водій скоїв наїзд на пішоходів, які від отриманих травм загинули на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
“Водія, який допустив наїзд на двох пішоходів у м. Дніпро, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Від отриманих тілесних ушкоджень обидва чоловіка, що переходили дорогу по пішоходному переходу на вул. Набережна Заводська, загинули на місці”, — йдеться в повідомленні.
Вставновлено, що подія сталася 24 січня. Водій автомобіля “ЗАЗ Ланос”, 1993 р.н. на пішохідному переході здійснив наїзд на двох чоловіків.
“За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб). Водієві загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині, у селі Куликів, легковик смертельно травмував пішохода.