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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Днепре водитель смертельно травмировал двух пешеходов

Киев • УНН

 • 9996 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В городе Днепр водитель совершил наезд на пешеходов, которые от полученных травм погибли на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

В Днепре водитель смертельно травмировал двух пешеходов

“Водитель, допустивший наезд на двух пешеходов в г. Днепр, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. От полученных телесных повреждений оба мужчины, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на ул. Набережная Заводская, погибли на месте”, — говорится в сообщении.

Вставновлено, что произошло 24 января. Водитель автомобиля “ЗАЗ Ланос”, 1993 г.р. на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин.

“По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет”, — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области, в селе Куликов, легковушка насмерть сбила пешехода.

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