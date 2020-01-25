В Днепре водитель смертельно травмировал двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В городе Днепр водитель совершил наезд на пешеходов, которые от полученных травм погибли на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
“Водитель, допустивший наезд на двух пешеходов в г. Днепр, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. От полученных телесных повреждений оба мужчины, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на ул. Набережная Заводская, погибли на месте”, — говорится в сообщении.
Вставновлено, что произошло 24 января. Водитель автомобиля “ЗАЗ Ланос”, 1993 г.р. на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин.
“По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет”, — говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области, в селе Куликов, легковушка насмерть сбила пешехода.