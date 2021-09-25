У Дніпрі вночі легковик зіткнувся зі сміттєвозом: загинула молода дівчина

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Внаслідок зіткнення водія та трьох пасажирів легковика Mitsubishi затисло металевими конструкціями понівеченої автівки. Рятувальники деблокували трьох постраждалих та вивільнили тіло загиблої дівчини, 2001 року народження.

Врятованих двох молодих чоловіків та дівчину працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова.

Водій та пасажир автомобіля “МАЗ” не постраждали. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо

На трасі Одеса-Кучурган “Citroën” зіткнувся із вантажівкою. В аварії постраждало п’ятеро людей, у тому числі 6-річних хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків у важкому стані.