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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120351 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 117940 просмотра

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В Днепре ночью легковушка столкнулась с мусоровозом: погибла молодая девушка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. На проспекте Гагарина Соборного района города Днепр произошла авария. Легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом “МАЗ”, есть погибшая. Об этом УНН информируют в пресслужба ГСЧС.

Детали

В результате столкновения водителя и трех пассажиров легковушки Mitsubishi зажало металлическими конструкциями покореженной машины. Спасатели деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения.

Спасенных двух молодых мужчин и девушку работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы в Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова.

Водитель и пассажир автомобиля “МАЗ” не пострадали. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним

На трассе Одесса-Кучурган Citroën столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии.

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