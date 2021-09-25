В Днепре ночью легковушка столкнулась с мусоровозом: погибла молодая девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На проспекте Гагарина Соборного района города Днепр произошла авария. Легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом “МАЗ”, есть погибшая. Об этом УНН информируют в пресслужба ГСЧС.
Детали
В результате столкновения водителя и трех пассажиров легковушки Mitsubishi зажало металлическими конструкциями покореженной машины. Спасатели деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения.
Спасенных двух молодых мужчин и девушку работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы в Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова.
Водитель и пассажир автомобиля “МАЗ” не пострадали. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним
На трассе Одесса-Кучурган Citroën столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии.