У Дніпрі вночі горіла лікарня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Вночі у лікарні в Дніпрі загорілася шафа с інвентарем, в результаті чого 19 людей перевели у інше відділення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, 9 жовтня, о 02:35, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у будівлі медичного закладу по проспекту Мануйлівському міста Дніпро.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що займання виникло у коридорі приймального відділення, яке розташоване на першому поверсі у двоповерховій будівлі гінекологічного відділення. Горіла шафа з інвентарем.
Під час гасіння пожежі особовим складом підрозділів ДСНС спільно з персоналом медичного закладу переміщено 19 хворих з відділення гінекології до патологічного відділення лікарні.
Вогнем знищено шафу з інвентарем та пошкоджено стелю, оздоблену панелями ПВХ на загальній площі 14 кв. м.
Пожежу локалізовано о 03:04 та ліквідовано о 03:09. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Херсоні внаслідок пожежі в квартирі у трьохповерховому будинку продуктами горіння отруїлись троє дітей і жінка.