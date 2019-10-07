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У Херсоні горіла квартира в будинку, постраждали двоє підлітків і літня жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Херсоні внаслідок пожежі в квартирі у трьохповерховому будинку продуктами горіння отруїлись троє дітей і жінка. Також ще п'ять мешканців будинку були евакуйовані. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

У Херсоні горіла квартира в будинку, постраждали двоє підлітків і літня жінка

Так, 7 жовтня, о 6:47, на номер Служби "101" міста Херсона надійшла інформація про те, що по вул. Олеся Гончара горить квартира у триповерховому житловому будинку.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить двокімнатна квартира на першому поверсі та виникло сильне задимлення усього під’їзду. О 7:10 пожежу локалізовано на площі 30 кв. м, остаточно ліквідовано о 9:00. Вогнем знищено домашні речі у квартирі та пошкоджено балкон на другому поверсі.

У ході пожежогасіння вогнеборці врятували трьох мешканців з квартир на другому та третьому поверхах, які отримали отруєння продуктами горіння.

Їх рятувальники винесли з задимлених квартир у непритомному стані, і провели реанімаційні дії до прибуття швидкої допомоги. Врятованих, жінку 1941 року народження, хлопця 1999 року народження та дівчину 2001 року народження госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані.

Також вогнеборці провели евакуацію по триколійній драбині ще п’ятьох мешканців даного під’їзду.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з відкритим вогнем господині помешкання.

Нагадаємо, на пожежах в Україні за тиждень, що минув, загинули 17 людей.

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