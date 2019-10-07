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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На пожежах в Україні за тиждень загинули 17 людей

Київ • УНН

 • 12445 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На пожежах в Україні за тиждень, що минув, загинули 17 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На пожежах в Україні за тиждень загинули 17 людей

"Ліквідовано 1 тис. 129 пожеж, врятовано на пожежах 43 особи та не допущено знищення вогнем 360 будівель і 32 одиниць техніки. На пожежах загинуло 17 осіб", - повідомили у відомстві.

Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 56 тис. грн.

Нагадаємо, цього року в Україні сталося вже понад 80 тис. пожеж, вогонь забрав життя понад 1,2 тис. людей.

Українські Національні Новини

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