На пожарах в Украине за неделю погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. На пожарах в Украине за прошедшую неделю погибли 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Ликвидировано 1 тыс. 129 пожаров, спасено на пожарах 43 человека и не допущено уничтожение огнем 360 зданий и 32 единиц техники. На пожарах погибло 17 человек", - сообщили в ведомстве.
Ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 56 тыс. грн.
Напомним, в этом году в Украине произошло уже более 80 тыс. пожаров, огонь унес жизни более 1,2 тыс. человек.