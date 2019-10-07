В Херсоне горела квартира в доме, пострадали двое подростков и пожилая женщина

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Херсоне в результате пожара в квартире в трехэтажном доме продуктами горения отравились трое детей и женщина. Также еще пять жильцов дома были эвакуированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.