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В Херсоне горела квартира в доме, пострадали двое подростков и пожилая женщина

Киев • УНН

 • 11181 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Херсоне в результате пожара в квартире в трехэтажном доме продуктами горения отравились трое детей и женщина. Также еще пять жильцов дома были эвакуированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

В Херсоне горела квартира в доме, пострадали двое подростков и пожилая женщина

Так, 7 октября, в 6:47 на номер Службы "101" города Херсона поступила информация о том, что по ул. Олеся Гончара горит квартира в трехэтажном жилом доме.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже и возникло сильное задымление всего подъезда. В 7:10 пожар локализован на площади 30 кв. м, окончательно ликвидирован в 9:00. Огнем уничтожены домашние вещи в квартире и поврежден балкон на втором этаже.

В ходе пожаротушения пожарные спасли трех жителей из квартир на втором и третьем этажах, которые получили отравление продуктами горения.

Их спасатели вынесли из задымленных квартир в бессознательном состоянии, и провели реанимационные действия до прибытия скорой помощи. Спасенных, женщину 1941 года, парня 1999 года рождения и девушку 2001 года рождения госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Также пожарные провели эвакуацию по трехколенной лестнице еще пятерых жителей данного подъезда.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с открытым огнем хозяйки квартиры.

Напомним, при пожарах в Украине за прошедшую неделю, погибли 17 человек.

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