В Днепре ночью горела больница
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Ночью в больнице в Днепре загорелся шкаф с инвентарем, в результате чего 19 человек перевели в другое отделение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Так, 9 октября, в 2:35, к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании медицинского учреждения по проспекту Мануйловском города Днепр.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в коридоре приемного отделения, расположенного на первом этаже в двухэтажном здании гинекологического отделения. Горел шкаф с инвентарем.
Во время тушения пожара личным составом подразделений ГСЧС совместно с персоналом медицинского учреждения перемещено 19 больных из отделения гинекологии в патологическое отделение больницы.
Огнем уничтожен шкаф с инвентарем и поврежден потолок, украшенный панелями ПВХ на общей площади 14 кв. м.
Пожар локализован в 3:04 и ликвидирован в 3:09. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Херсоне в результате пожара в квартире в трехэтажном доме продуктами горения отравились трое детей и женщина.