В Днепре ночью горела больница

КИЕВ. 9 октября. УНН. Ночью в больнице в Днепре загорелся шкаф с инвентарем, в результате чего 19 человек перевели в другое отделение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.