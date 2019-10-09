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В Днепре ночью горела больница

Киев • УНН

 • 12395 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Ночью в больнице в Днепре загорелся шкаф с инвентарем, в результате чего 19 человек перевели в другое отделение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре ночью горела больница

Так, 9 октября, в 2:35, к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании медицинского учреждения по проспекту Мануйловском города Днепр.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в коридоре приемного отделения, расположенного на первом этаже в двухэтажном здании гинекологического отделения. Горел шкаф с инвентарем.

Во время тушения пожара личным составом подразделений ГСЧС совместно с персоналом медицинского учреждения перемещено 19 больных из отделения гинекологии в патологическое отделение больницы.

Огнем уничтожен шкаф с инвентарем и поврежден потолок, украшенный панелями ПВХ на общей площади 14 кв. м.

Пожар локализован в 3:04 и ликвидирован в 3:09. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Херсоне в результате пожара в квартире в трехэтажном доме продуктами горения отравились трое детей и женщина.

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