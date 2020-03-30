У Дніпрі відпустили з карантину артистів оперного театру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У гастрольної трупи Дніпропетровського академічного театру опери та балету закінчився термін обсервації і їх відпустили додому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Гастрольну трупу Дніпропетровського академічного театру опери та балету відпустили додому з обсервації. В ізоляції вони знаходилися два тижні. Усі 40 людей почуваються добре та не мають симптомів ГРВІ", - сказав директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.
Повідомляється, що вони всі вже відправилися додому.
Вказано, що на Дніпропетровщині зафіксовано 8 випадків COVID-19. Одна людина одужала.
Нагадаємо, у Дніпрі на обсервацію помістили 40 артистів оперного театру після гастролей у Європі.