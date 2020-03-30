В Днепре отпустили из-под карантина артистов оперного театра
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В гастрольной труппы Днепропетровского академического театра оперы и балета истек срок обсервации и их отпустили домой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Гастрольную труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета отпустили домой с обсервации. В изоляции они находились две недели. Все 40 человек чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов ОРВИ", - сказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Сообщается, что они все уже отправились домой.
Указано, что в Днепропетровской области зафиксировано 8 случаев COVID-19. Один человек выздоровел.
Напомним, в Днепре на обсервацию поместили 40 артистов оперного театра после гастролей в Европе.