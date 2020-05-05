У Дніпрі відновлюють рух електротранспорту та автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У місті Дніпро буде відновлено роботу всього електртранспорту та 39 автобусних маршрутів через пом’якшення карантинних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Дніпропетровську міську раду.
“У Дніпрі буде відновлено роботу всього електротранспорту та 39 автобусних маршрутів. Це пов’язано зі скасуванням частини обмежувальних заходів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що для користування міським транспортом необхідно мати спеціальний квиток, посвідчення особи та засоби індивідуального захисту (маску та рукавички). Також з 12 травня відновлюється плата за проїзд відповідно до встановленого тарифу. У зв’язку із послабленням карантину, яке анонсували в уряді, транспортом користуватимуться і представники бізнесу.
Які саме це будуть категорії, буде зрозуміло, коли Кабмін опублікує постанову", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину в Україні й після 22 травня, але з певними послабленнями.