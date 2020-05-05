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В Днепре восстанавливают движение электротранспорта и автобусов

Киев • УНН

 • 16942 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В городе Днепр будет возобновлена работа всего електртранспорта и 39 автобусных маршрутов из-за смягчения карантинных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровский городской совет.

В Днепре восстанавливают движение электротранспорта и автобусов

"В Днепре будет возобновлена работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов. Это связано с отменой части ограничительных мер, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса.

Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продолжение карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями.

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