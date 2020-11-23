У Дніпрі на виборчий дільниці стався конфлікт зі спостерігачем

“На ВД № 121276 у жінки, яка фотографувала свій бюлетень, голова ДВК забрала заповнений бюлетень. Бюллетень так і не був ані опущений до виборчої скриньки, ані погашений. Через це спостерігач ОПОРИ викликав поліцію. Натомість члени ДВК проголосували за видалення спостерігача ОПОРИ із засідання. При цьому, поки він чекав на постанову про видалення, йому фізично перешкоджали знімати відео. До того ж, на виборчу дільницю обмежили доступ правоохоронцям, їм не відкривали двері”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тільки після того, як приїхав другий наряд поліції, правоохоронців впустили на дільницю. З’ясувалося, що члени комісії неналежним чином оформили документи про видалення спостерігача ОПОРИ — замість постанови йому видали копію протоколу.

Нагадаємо, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.