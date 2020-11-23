В Днепре на избирательном участке произошел конфликт с наблюдателем

“На ИУ № 121276 у женщины, которая фотографировала свой бюллетень, председатель УИК забрала заполненный бюллетень. Бюллетень так и не был ни опущен в избирательную урну, ни погашен. Поэтому наблюдатель ОПОРЫ вызвал полицию. При этом члены УИК проголосовали за удаление наблюдателя ОПОРЫ с заседания. Пока он ждал постановление об удалении, ему физически препятствовали снимать видео. К тому же, на избирательный участок ограничили доступ правоохранителям, им не открывали дверь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как приехал второй наряд полиции, правоохранителей пустили на участок. Выяснилось, что члены комиссии неправильно оформили документы об удалении наблюдателя ОПОРЫ — вместо постановления ему выдали копию протокола.

Напомним, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.