У Дніпрі на території лікарні знайшли труп оголеного 12-річного хлопчика

“17 травня, близько опівночі спецлінії 102 надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика. Бабуся дитини повідомляла, що онук близько 13-ї години 16 травня пішов гуляти й досі не повернувся. Близько 19-ї йому телефонували, і він сказав, що прямує додому через територію лікарні, що на вулиці Бехтєрєва, але о 20-й годині хлопчик вже не відповідав на дзвінки. Усі підрозділи поліції одразу були задіяні у пошуках дитини”, — сказано у повідомленні.

З’ясувалося, що її бачили вдень на зупинці “Ксеніївка” з невідомим чоловіком. Камери відеоспостереження зафіксували цей факт.

Патрульний екіпаж прибув на територію лікарні і став її обстежувати. Поліцейські виявили там покинуту будівлю, а в ній безхатька, який повідомив, що чув як хтось бігав по будівлі і він чув дитячий голос.

Зазначається, що правоохоронці продовжили обстеження і неподалік покинутої будівлі побачили саморобне помешкання, в якому лежав невідомий.

“Патрульні попросили чоловіка вийти до них. Коли той вийшов вони побачили на його обличчі кров. На запитання поліцейських чув він чи бачив зниклого хлопчика, чоловік сказав, що нічого не знає. Але інспектори помітили, що на ліжку чоловіка лежить купа одягу. Коли вони його розгорнули то виявили на ліжку було оголене тіло дитини без ознак життя”, — додається у повідомленні.

Чоловіка затримали із застосування фізичної сили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Самарського відділку поліції. Слідчі затримали 65-річного громадянина в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у Києві під час сімейної сварки мати вдарила доньку скляним предметом по голові, а потім ще нанесла їй кілька ударів ножем.