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В Днепре на территории больницы нашли труп обнаженного 12-летнего мальчика

Киев • УНН

 • 59862 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Днепре на территории больницы в самодельном доме 65-летнего мужчины обнаружили обнаженный труп 12-летнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.

В Днепре на территории больницы нашли труп обнаженного 12-летнего мальчика

"17 мая, около полуночи спецлинии 102 поступило сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика. Бабушка ребенка сообщала, что внук около 13 часов 16 мая ушел гулять и до сих пор не вернулся. Около 19 ему звонили, и он сказал, что направляется домой через территорию больницы, что на улице Бехтерева, но в 20 часов мальчик уже не отвечал на звонки. Все подразделения полиции сразу были задействованы в поисках ребенка", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что его видели днем на остановке "Ксениивка" с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт.

Патрульный экипаж прибыл на территорию больницы и стал ее обследовать. Полицейские обнаружили там заброшенное здание, а в ней бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегал по зданию и он слышал детский голос.

Отмечается, что правоохранители продолжили обследование и неподалеку заброшенного здания увидели самодельное помещение, в котором лежал неизвестный.

"Патрульные попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских слышал он или видел пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Когда они его развернули то обнаружили на кровати было обнаженное тело ребенка без признаков жизни", - добавляется в сообщении.

Мужчину задержали с применением физической силы. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Самарского отделения полиции. Следователи задержали 65-летнего гражданина в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в Киеве во время семейной ссоры мать ударила дочь стеклянным предметом по голове, а потом еще нанесла ей несколько ударов ножом.

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