У Дніпрі 17-річна дівчина випала з вікна і загинула

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"5 травня близько 1:30 ночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що виявлено тіло дівчини в одному з будинків Новокодакского району Дніпра. Її особу встановлено. На даний момент тіло направлено на судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлена причина смерті. Попередньо інцидент кваліфікували, як нещасний випадок", - повідомили в поліції.

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За даними ЗМІ, вночі очевидці чули крики неповнолітньої дівчини про допомогу. Як пише видання "Дніпро оперативний", поруч з тілом загиблої знаходився 36-річний чоловік, який вів себе неадекватно і агресивно, тому поліцейським, які приїхали на виклик, довелося надягти на нього наручники.

За його словами, у них з дівчиною стався конфлікт з приводу сигарет, але він її не чіпав і вона сама випала з вікна. У квартирі, з вікна якого випала дівчина, також знаходився 35-річний чоловік, який орендував там кімнату.

За словами орендаря, чоловік, який знаходився поруч з трупом загиблої дівчини, ніколи раніше фізично не ображав її. Обох чоловіків затримали і доставили у відділення поліції для подальшого розгляду.

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