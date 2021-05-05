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В Днепре 17-летняя девушка выпала из окна и погибла

В Днепре 17-летняя девушка выпала из окна и погибла

Киев  •  УНН

 • 19409 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Днепре, в ночь на 5 мая, 17-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмерть. Об этом корреспонденту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

Цитата

“5 мая около 01:30 ночи в полицию поступило сообщение о том, что обнаружено тело девушки в одном из домов Новокодакского района Днепра. Ее личность установлена. На данный момент тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти. Предварительно инцидент квалифицировали, как несчастный случай”, - сообщили в полиции.

Детали

По данным СМИ, ночью очевидцы слышали крики несовершеннолетней девушки о помощи. Как пишет издание “Днепр оперативный”, рядом с телом погибшей находился 36-летний мужчина, который вел себя неадекватно и агрессивно, поэтому приехавшим на вызов полицейским пришлось надеть на него наручники.

По его словам, у них с девушкой произошел конфликт по поводу сигарет, но он ее не трогал и она сама выпала из окна. В квартире, из окна которого выпала девушка, также находился 35-летний мужчина, который арендовал там комнату.

По словам арендатора, мужчина, который находился рядом с трупом погибшей девушки, никогда ранее физически не обижал ее. Обоих мужчин задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним

Во Львове из окна многоэтажки выпала женщина.

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