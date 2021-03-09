Во Львове из окна многоэтажки выпала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Во Львове на улице Пасечной из окна жилого дома выпала женщина. От полученных травм она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
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"С седьмого этажа жилого дома выпала 48-летняя женщина. От полученных травм женщина погибла. Следователи устанавливают причины несчастного случая", - сообщили в Нацполиции.
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Напомним
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