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В Одесі юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона висотки

В Одесі юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона висотки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. В Одесі 18-річний юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок. За фактом самогубства планується відкрити кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

Деталі

Трагедія сталася на вулиці Академіка Заболотного в Одесі.

“Юнак на очах у місцевих жителів вистрибнув з балкона загального користування, розміщеного на 15-му поверсі однієї з багатоповерхівок”, — йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”.

Про загиблого відомо, що він уродженець Арцизького району. Обставини, за яких молодий хлопець стрибнув з багатоповерхівки, встановлюються.

Доповнення

Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми та підлітками - у різних регіонах країни.

Так, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інціденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

Неповнолітня дівчина у Добропіллі на Донеччині також наковталася пігулок і потрапила до лікарні з отруєнням.

В Одесі 13-річну дівчину переїхав поїзд, зі слів машиніста, вона лягла прямо на рейки. Поліцейські розслідують обставини загибелі малолітньої одеситки.

У Києві 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху висотки. А в Сумах двоє неповнолітніх дівчат наковталися пігулок і самі викликали "швидку".

Окрім того, у Чернігові 13-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. А перед цим у Києві 12-річний хлопець вистрибнув з вікна ліцею.

Також нещодавно стало відомо, що у справі про самогубство 10-річного хлопчика у селі Чайки на Київщині, що сталося наприкінці січня, перевіряють можливу участь малолітнього у соцгрупах суїцидального характеру для підлітків, за правилами яких діти повинні вчинити спробу закінчити життя самогубством.

На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.

Також освітяни столиці закликали кіберполіцію допомогти зупинити підліткові суїциди.

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