У Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Львові на вулиці Пасічній з вікна житлового будинку випала жінка. Від отриманих травм вона померла. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
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“З сьомого поверху житлового будинку випала 48-річна жінка. Від отриманих травм жінка загинула. Слідчі встановлюють причини нещасного випадку”, — повідомили у Нацполіції.
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