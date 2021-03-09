У Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка

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“З сьомого поверху житлового будинку випала 48-річна жінка. Від отриманих травм жінка загинула. Слідчі встановлюють причини нещасного випадку”, — повідомили у Нацполіції.

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