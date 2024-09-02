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У "Дії" розпочався бета-тест Національного кешбеку: як долучитись до програми

Київ • УНН

 • 23134 перегляди

Мінцифри запустило бета-тест Національного кешбеку через застосунок Дія. Українці зможуть отримувати до 3000 грн щомісяця на комунальні послуги, медицину, транспорт та інші витрати.

Сьогодні, 2-го вересня розпочався бета-тест Національного кешбеку через Дії. Про це повідомили у Мінцифрі, пише УНН.

Оновіть Дію, доєднуйтеся через застосунок до Національного кешбеку та отримуйте до 3 тисяч гривень щомісяця

- зазначають у Мінцифрі.

У міністерстві зазначають, що перший місяць працюватиме у форматі бета-тесту.

Щоб долучитися, спершу відкрийте спеціальний рахунок у банку, а потім виберіть у застосунку послугу Національний кешбек. Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації

- додали у Мінцифрі.

Нагадаємо

В Україні уряд запускає національний кешбек з 2 вересня - українці отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів "Зроблено в Україні".

Заступниця міністра економіки України Надія Бігун заявила, що за прогнозами Мінекономіки вплив програми кешбеку на українські товари на ВВП у 2024 році складе близько 0,25% пункту, стимулюючи споживчу економіку на середньо- та довгострокову перспективу.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЕкономіка

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