У "Дії" розпочався бета-тест Національного кешбеку: як долучитись до програми
Київ • УНН
Мінцифри запустило бета-тест Національного кешбеку через застосунок Дія. Українці зможуть отримувати до 3000 грн щомісяця на комунальні послуги, медицину, транспорт та інші витрати.
Сьогодні, 2-го вересня розпочався бета-тест Національного кешбеку через Дії. Про це повідомили у Мінцифрі, пише УНН.
Оновіть Дію, доєднуйтеся через застосунок до Національного кешбеку та отримуйте до 3 тисяч гривень щомісяця
У міністерстві зазначають, що перший місяць працюватиме у форматі бета-тесту.
Щоб долучитися, спершу відкрийте спеціальний рахунок у банку, а потім виберіть у застосунку послугу Національний кешбек. Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації
Нагадаємо
В Україні уряд запускає національний кешбек з 2 вересня - українці отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів "Зроблено в Україні".
Заступниця міністра економіки України Надія Бігун заявила, що за прогнозами Мінекономіки вплив програми кешбеку на українські товари на ВВП у 2024 році складе близько 0,25% пункту, стимулюючи споживчу економіку на середньо- та довгострокову перспективу.