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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 13:06  •  3900 просмотра

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Минцифры запустило бета-тест Национального кэшбэка через приложение Дія. Украинцы смогут получать до 3000 грн ежемесячно на коммунальные услуги, медицину, транспорт и другие расходы.

Сегодня, 2-го сентября начался бета-тест Национального кэшбэка через Дії. Об этом сообщили в Минцифре, пишет УНН.

Обновите Дию, присоединяйтесь через приложение к Национальному кэшбэку и получайте до 3 тысяч гривен ежемесячно

- отмечают в Минцифре.

В министерстве отмечают, что первый месяц будет работать в формате бета-теста.

Чтобы присоединиться, сначала откройте специальный счет в банке, а затем выберите в приложении услугу Национальный кэшбек. Полученные средства тратьте на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или задонатьте на Силы обороны или инвестируйте в военные облигации

- добавили в Минцифре.

Напомним,

В Украине правительство запускает национальный кэшбек со 2 сентября - украинцы будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун заявила, что по прогнозам Минэкономики влияние программы кэшбэка на украинские товары на ВВП в 2024 году составит около 0,25% пункта, стимулируя потребительскую экономику на средне- и долгосрочную перспективу.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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