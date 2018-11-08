У ДФС назвали компанії, що платять зарплати "у конвертах"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні триває перевірка компаній на предмет заробітної плати "у конвертах" та нелегально працевлаштованих робітників. Про це повідомляє Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ОВП ДФС), передає УНН.
Так, ОВП ДФС провів аналіз заробітних плат найбільших мереж супермаркетів.
Згідно з результатами проведеного аналізу, серед великих ритейлерів є компанії, які виплачують мінімальну заробітну плату обсягом 3-4 тис. грн на місяць.
За даними ОВП ДФС, рітейл-центр, який володіє супермакетом "Фуршет", маючи 2,1 тис. осіб, які там працюють, декларує середню зарплату на підприємстві обсягом 3,7 тис. грн. У супермаркетах "Еко" середня зарплата становить 3,6 тис. грн, кількість працівників - 4,9 тис. А "Фудком", який володіє супермаркетом "Велика кишеня", має 700 працівників, яким платить 4,4 тис. грн. У супермакетах "Варус" 4,9 тис. працівників отримують по 4,1 тис. грн.
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Також, за даними Офісу великих платників, компанія "Таврія плюс", що володіє супермаркетами "Таврія В" і "Космос", має 1,7 тис. співробітників і платить їм 4,1 тис. грн.
Разом з тим, Офіс великих платників податків жодним чином не збентежила заробітна плата футболістів столичного клубу "Динамо", яка декларується на рівні всього 18 тис. грн. За підсумками перевірки ФК, податківці порушень не знайшли. І це попри публічну заяву одного з екс-гравців біло-синіх Дерліса Гонсалеса про те, що у "Динамо" йому платили 110 тис. доларів на місяць.
Такою ситуацією обурились ветерани АТО. Військові офіцери наголосили на тому, що за рахунок зарплат "у конвертах" ФК "Динамо" не доплачує мільйони гривень військового збору у бюджет. Вони звернулися із вимогою до ДФС повторно перевірити ФК, проте "не формально, а реально".