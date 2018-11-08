В ГФС назвали компании, которые платят зарплаты "в конвертах"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине продолжается проверка компаний на предмет заработной платы "в конвертах" и нелегально трудоустроенных сотрудников. Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ОКН ГФС), передает УНН.
Так, ОКН ГФС провел анализ заработных плат крупнейших сетей супермаркетов.
Согласно результатам проведенного анализа, среди крупных ритейлеров есть компании, которые выплачивают минимальную заработную плату объемом 3-4 тыс. грн в месяц.
По данным ОКН ГФС, ритейл-центр, владеющий супермакетом "Фуршет", имея 2,1 тыс. человек, которые там работают, декларирует среднюю зарплату на предприятии в размере 3,7 тыс. грн. В супермаркетах "Эко" средняя зарплата составляет 3,6 тыс. грн, количество работников - 4,9 тыс. А "Фудком", который владеет супермаркетом "Велика кишеня", имеет 700 работников, которым платит 4,4 тыс. грн. В супермакетах "Варус" 4,9 тыс. работников получают по 4,1 тыс. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый четвертый украинец получает зарплату "в конверте"
Также, по данным Офиса крупных плательщиков, компания "Таврия плюс", владеющей супермаркетами "Таврия В" и "Космос", имеет 1,7 тыс. сотрудников и платит им 4,1 тыс. грн.
Вместе с тем, Офис крупных плательщиков налогов никоим образом не смутила заработная плата футболистов столичного клуба "Динамо", которая декларируется на уровне всего 18 тыс. грн. По итогам проверки ФК, налоговики нарушений не нашли. И это несмотря на заявление одного из экс-игроков бело-синих Гонсалеса о том, что в "Динамо" ему платили 110 тыс. долларов в месяц.
Такой ситуацией возмутились ветераны АТО. Офицеры отметили, что за счет зарплат "в конвертах" ФК "Динамо" не доплачивает миллионы гривен военного сбора в бюджет. Они обратились с требованием к ГФС повторно проверить ФК, однако "не формально, а реально".