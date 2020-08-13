У деяких містах Білорусі почали відпускати затриманих на мітингах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Білорусі в декількох містах розпочали відпускати з місць тимчасового утримання затриманих під час масових акцій протесту проти результатів виборів у республіці. Про це повідомляє Telegram-канал "Наша ніва!", передає УНН.
Так, мова йде про тюрми у Жодіно, Гомелі, і ЦИПу на вулиці Окрестіна в Мінську.
"За словами волонтерів, з Жодіно на 5:40 вже звільнено близько 150 осіб", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією Telegram-каналу, людей звідти випускають через переповненість ізолятора.
Також "Наша Ніва" посилаючись на слова читача повідомила про звільнення людей у Гомелі.
"Заарештованих демонстрантів почали випускати з Гомельської тюрми вночі. Випущено не менше кількох десятків людей (не можу перевірити цю інформацію з іншого джерела). О 3:30 з 2 камер випустили 10 осіб, але в цілому відпустили більше, ніж раніше. (Всі - ред.) були затримані 9-го числа і повинні були сидіти від 10 до 15 днів", - зазначив читач "Нашої Ніви".
Звільняють людей і з ЦИПу на Окрестіна. За даними "Нашої Ніви", відпускати людей почали о 01:30. За даними Telegram-каналу "Окрестіна списки", відпустили вже більше сотні людей.
Як повідомляв УНН, у Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.
Вранці 12 серпня у Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже у той час у Білорусі затримали дев'ять українців і побили українського фотокореспондента. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців.
Як повідомило посольство України в Мінську, українські консули в курсі справи про затримання українських правозахисників у Білорусі.
За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали або побили ще декількох іноземних журналістів. Деяких з них вже звільнили.