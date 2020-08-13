В некоторых городах Беларуси начали отпускать задержанных на митингах

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85046 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102246 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127233 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107623 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127685 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101337 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102142 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В некоторых городах Беларуси начали отпускать задержанных на митингах

В некоторых городах Беларуси начали отпускать задержанных на митингах

Киев  •  УНН

 • 50983 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Беларуси в нескольких городах начали отпускать из мест временного содержания задержанных во время массовых акций протеста против результатов выборов в республике. Об этом сообщает Telegram-канал "Наша нива!", передает УНН.

Так, речь идет о тюрьмы в Жодино, Гомеле, и ЦИПа на улице Окрестина в Минске.

"По словам волонтеров, с Жодино на 5:40 уже освобождено около 150 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации Telegram-канала, людей оттуда выпускают из-за переполненности изолятора.

Также "Наша Нива" ссылаясь на слова читателя сообщила об освобождении людей в Гомеле.

"Арестованных демонстрантов начали выпускать из Гомельской тюрьмы ночью. Выпущено не менее нескольких десятков человек (не могу проверить эту информацию из другого источника). В 3:30 с 2 камер выпустили 10 человек, но в целом отпустили больше, чем раньше. (Все - ред.) были задержаны 9-го числа и должны были сидеть от 10 до 15 дней", - отметил читатель "Нашей Нивы".

Освобождают людей и с ЦИПа на Окрестина. По данным "Нашей Нивы", отпускать людей начали в 01:30. По данным Telegram-канала "Окрестина списки", отпустили уже более сотни человек.

Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах.

Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

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