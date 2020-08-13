В некоторых городах Беларуси начали отпускать задержанных на митингах

Так, речь идет о тюрьмы в Жодино, Гомеле, и ЦИПа на улице Окрестина в Минске.

"По словам волонтеров, с Жодино на 5:40 уже освобождено около 150 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации Telegram-канала, людей оттуда выпускают из-за переполненности изолятора.

Также "Наша Нива" ссылаясь на слова читателя сообщила об освобождении людей в Гомеле.

"Арестованных демонстрантов начали выпускать из Гомельской тюрьмы ночью. Выпущено не менее нескольких десятков человек (не могу проверить эту информацию из другого источника). В 3:30 с 2 камер выпустили 10 человек, но в целом отпустили больше, чем раньше. (Все - ред.) были задержаны 9-го числа и должны были сидеть от 10 до 15 дней", - отметил читатель "Нашей Нивы".

Освобождают людей и с ЦИПа на Окрестина. По данным "Нашей Нивы", отпускать людей начали в 01:30. По данным Telegram-канала "Окрестина списки", отпустили уже более сотни человек.

Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах.

Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.