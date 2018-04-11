У Держстаті розповіли про зростання цін на продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Протягом березня поточного року в Україні подорожчала низка соціальних продуктів харчування. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
За місяць найбільше зросли ціни на овочі та фрукти — на 5% та 3% відповідно. Також подорожчав хліб — на 1,3%, риба та продукти із риби — на 1,6%, масло — на 1,4%, м’ясо та м’ясопродукти — на 0,8%.
Водночас протягом березня в Україні подешевшало молоко — на 0,4%, яйця — на 0,7%, цукор — на 0,7%. За даними інфляційного барометру, подешевшала також курятина.
Загалом за місяць в Україні ціни на усі продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%.