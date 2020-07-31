У Держприкордонслужбі прокоментували "прорив" контрабандиста до Росії з України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Державній прикордонній службі України не володіють інформацією щодо контрабандиста, який нібито намагався протаранити російських прикордонників направляючись з території України. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Те, що ми бачили з відкритих джерел з посиланням на ФСБ РФ про затримання начебто контрабандиста, можемо повідомити, що Російська сторона українських прикордонників про жодний такий випадок не інформувала, окрім того з українського боку ми не фіксували спроб прориву на російську сторону", - сказали в пресслужбі.
Додамо, що враховуючи розташування зазначеного населеного пункту Григорівка, то він знаходиться навпроти окупованої території, де не представлені українські прикордонники.
Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, контрабандист, який направив свій автомобіль на прикордонників, затриманий в Ростовській області на кордоні з Україною.
Як повідомлялося, росіянин незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні.