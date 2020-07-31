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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100595 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109267 просмотра

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4 марта, 14:27 • 114128 просмотра

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4 марта, 13:46 • 145434 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114744 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 138233 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103537 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102759 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

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В Госпогранслужбе прокомментировали "прорыв" контрабандиста в Россию из Украины

В Госпогранслужбе прокомментировали "прорыв" контрабандиста в Россию из Украины

Киев  •  УНН

 • 14652 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В Государственной пограничной службе Украины не владеют информацией о контрабандисте, который якобы пытался протаранить российских пограничников направляясь с территории Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"То, что мы видели из открытых источников со ссылкой на ФСБ РФ о задержании вроде контрабандиста, можем сообщить, что Российская сторона украинских пограничников о каком-то таком случае не информировала, кроме того с украинской стороны мы не фиксировали попыток прорыва на российскую сторону", - сказали в пресс-службе.

Добавим, что, учитывая расположение указанного населенного пункта Григорьевка, то он находится напротив оккупированной территории, где не представлены украинские пограничники.

Напомним, по информации российских СМИ, контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной.

Как сообщалось, россиянин незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.

Украинские Национальные Новости

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