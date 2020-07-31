В Госпогранслужбе прокомментировали "прорыв" контрабандиста в Россию из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Государственной пограничной службе Украины не владеют информацией о контрабандисте, который якобы пытался протаранить российских пограничников направляясь с территории Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"То, что мы видели из открытых источников со ссылкой на ФСБ РФ о задержании вроде контрабандиста, можем сообщить, что Российская сторона украинских пограничников о каком-то таком случае не информировала, кроме того с украинской стороны мы не фиксировали попыток прорыва на российскую сторону", - сказали в пресс-службе.
Добавим, что, учитывая расположение указанного населенного пункта Григорьевка, то он находится напротив оккупированной территории, где не представлены украинские пограничники.
Напомним, по информации российских СМИ, контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной.
Как сообщалось, россиянин незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине.