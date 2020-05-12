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У Держпраці пояснили механізм щодо доплат медикам, що працюють з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Державній службі з питань праці роз’яснили, як встановлюються доплати для медичних працівників, які зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню COVID-19, а також вказали, що у разі невиконання законодавства щодо доплат керівниками профільних закладів може настати відповідальність. Про це повідомляє УНН із посилання на Урядовий портал.

У Держпраці пояснили механізм щодо доплат медикам, що працюють з COVID-19

“Наказом МОЗ України від 2 квітня № 768 затверджений перелік посад медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19... та лікуванням пацієнтів із випадками... COVID-19,.. яким здійснюється доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за березень 2020 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що пунктом 2 зазначеного наказу встановлено, що персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я.

Структура заробітної плати визначена у ЗУ “Про оплату праці”, відповідно до якої заробітна плата складається із основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Вказано, що доплата, передбачена наказом № 768, є додатковою заробітною платою.

“... зазначена доплата в розмірі трьох окладів (тарифних ставок) повинна проводитися за весь робочий час, відпрацьований працівником за професією (посадою), яка зазначена у переліку до наказу № 768 та у персональному переліку працівників, яким встановлена доплата”, — зазначається у повідомленні.

Терорганам Держпраці доручено провести роз’яснювальну роботу у всіх державних та комунальних медичних закладах України та особисто звернути увагу керівників цих закладів на необхідність виконання норм чинного законодавства.

Так, у разі, якщо інформаційно-роз’яснювальна робота не матиме необхідного впливу, як повідомляється, Держпраці будуть вжиті всі заходи у межах наданих повноважень, у тому числі щодо притягнення до відповідальності винних посадових осіб, щодо забезпечення виконання законодавства з метою забезпечення прав медичних працівників.

Нагадаємо, в Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням Глави держави Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, де обговорили, зокрема, затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19. 

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