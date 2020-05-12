В Гоструда объяснили механизм по доплатам медикам, работающим с COVID-19

"Приказом Минздрава Украины от 2 апреля № 768 утвержден перечень должностей медицинских и других работников, непосредственно занятых в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19... и лечением пациентов со случаями... COVID-19,.. которым осуществляется доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) за март 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пунктом 2 указанного приказа установлено, что персональный перечень работников, которым устанавливается доплата, утверждается руководителем соответствующего учреждения здравоохранения.

Структура заработной платы определена в ЗУ "Об оплате труда", согласно которой заработная плата состоит из основной и дополнительной заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат.

Указано, что доплата, предусмотренная приказом № 768, является дополнительной заработной платой.

"... указанная доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) должна проводиться за все рабочее время, отработанное работником по профессии (должности), которая указана в перечне к приказу № 768 и в персональном перечне работников, которым установлена доплата", - указано в сообщении.

Терорганам Гоструда поручено провести разъяснительную работу во всех государственных и коммунальных медицинских учреждениях Украины и лично обратить внимание руководителей этих учреждений на необходимость выполнения норм действующего законодательства.

Так, в случае, если информационно-разъяснительная работа не будет иметь необходимого влияния, как сообщается, Гоструда будут приняты все меры в пределах предоставленных полномочий, в том числе по привлечению к ответственности виновных должностных лиц относительно обеспечения выполнения законодательства с целью обеспечения прав медицинских работников.

Напомним, в Офисе Президента состоялось селекторное совещание под председательством Главы государства Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, где обсудили, в частности, задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.