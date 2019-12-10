У Держмитниці розповіли про інфраструктурні проекти на найближчий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На найближчий рік Державна митна служба України запланувала низку інфраструктурних проектів, зокрема реконструкцію митних постів, запуск сканерів та встановлення системи відеонагляду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держмитниці.
"Для створення умов, що сприятимуть більш оперативному та якісному обслуговуванню, побудові безпекової структури на найближчий рік заплановано реалізацію одночасно декількох інфраструктурних проектів. Так, планується реконструювати 16 митних постів, запустити в роботу 7 сучасних сканерів, оснащити 16 пунктів пропуску вагами, забезпечити 12 пунктів пропуску системами відеонагляду", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у рамках роботи нової митниці до кінця тижня в пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи по боротьбі з контрабандою.