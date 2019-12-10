Гончарук розповів про деталі роботи нової митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В рамках роботи нової митниці до кінця тижня в пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи по боротьбі з контрабандою. Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Перед запуском нової митниці ми вирішили низку питань, зокрема: понад 500 старих керівників різних рівнів, до яких були питання, ми не допустимо в нову структуру; товари, що не пройшли митний контроль, будуть продаватися виключно через ProZorro; до кінця тижня в пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи по боротьбі з контрабандою. До кінця року мають запрацювати ще 5", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, з 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.